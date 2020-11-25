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25.11.2020 - 04:19 | | AA

Henüz 23 yaşındaydı olay yerinde hayatını kaybetti

Kütahya'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Henüz 23 yaşındaydı olay yerinde hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sağır'ın (23) kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağır'ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Henüz 23 yaşındaydı olay yerinde hayatını kaybetti

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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