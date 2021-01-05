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05.01.2021 - 21:46 | | AA

Henüz 33 yaşındaydı! Sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 33 yaşındaki sağlık çalışanı Orkun Karadağ hayatını kaybetti.

Henüz 33 yaşındaydı! Sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan ve diyabet hastası olduğu öğrenilen Karadağ, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Karadağ, durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karadağ’ın geçen ay anjiyo olduğu ve stent takıldığı öğrenildi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yaptığı açıklamada, sağlık ailesinden bir canı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde sağlık çalışanı olarak görev yapan Orkun Karadağ maalesef Kovid-19'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim." dedi.

Karadağ'ın cenazesi, yarın görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından Amasya'da toprağa verilecek.

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