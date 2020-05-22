‘Hep yardıma koşan hocaydı’

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler (65) önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Darendeliler’in ölümünün ardından yakın dostları Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler’i Milliyet’e anlattı.



‘Değerli bir hekimdi’



İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk: “Çok değerli bir insan ve hekimdi. Büyük bir hoca, gerçek bir aydındı. İstanbul Üniversitesi’nin ruhunu en iyi temsil eden isimlerden biriydi. Tıp dünyası ve İstanbul Üniversitesi için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Çok samimi ve insan sevgisiyle dolu, dost bir hekimdi. Erken bir ölüm oldu.”

‘Çok yardımseverdi’

Pediatrik üroloji uzmanı Prof. Dr. Erbuğ Keskin: “Dostluğumuz lise yıllarına dayanıyor. Son derece yardımsever bir hekimdi. Çok değerli bir onkoloji uzmanıydı. Herkesin yardımına hemen koşardı. Hepimiz için büyük ve acı bir kayıp oldu, üzüntülüyüz.”

‘Kapısı herkese açıktı’



Prof. Dr. Suat Gezgin (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü emekli öğretim üyesi): “İstanbul Üniversitesi’nde dekanlık yaptığım dönemde Emin de rektör yardımcılığı yapıyordu. Öğrencilerinin sevilen bir hocasıydı. Yardımseverliğiyle tanınırdı. Kapısı her zaman herkese açıktı. Çok iyi bir onkologdu. Herhangi bir sağlık problemi yoktu. Her zaman yediğine içtiğine dikkat eder, sporunu da aksatmazdı. Ani bir ölüm oldu, üzgünüz.”



‘Camiamızda çok seviliyordu’



Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Prof Dr. Emin Darendeliler’in ölümünün ardından, “Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler’in beklenmedik vefatını duyurmaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Camiamızda çok sevilen ve hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Emin hocamıza rahmet, kederli ailesine sabır, dostlarına, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” diye taziye mesajı yayımladı.



Bugün toprağa veriliyor



Prof Dr. Emin Darendeliler için bugün Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü’nde saat 12.30’da tören düzenlenecek. Darendeliler, Zincirlikuyu’da

saat 15.00’te toprağa verilecek.



Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler kimdir?



Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, 1980’de İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı’nda 1998’de profesör oldu. Darendeliler’in mesleki uluslararası ESTRO, ESMO, SIOP, ASCO gibi dernek üyeliklerinin yanı sıra Türk Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nde Kurucu Üyelik, AIDS Derneği ve Galatasaray Derneği’nde de üyelikleri bulunuyordu.