Hepsi sağ yakalanan teröristin evinden çıktı!

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 27 Şubat günü Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2013 yılından beri 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalandı.

Yapılan ev aramasında bölücü terör örgütü mensubuna ait ele geçirilen 2 adet piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman basınla paylaşıldı.