Her 5 gençten biri kafein bağımlısı

Üsküdar Üniversitesi İstanbul NP İstanbul Beyin Hastanesi’nden Uzman Dr. Gül Eryılmaz tarafından gerçekleştirilen araştırma üniversite öğrencilerinin yüzde 20’sinin kafein bağımlılığı risk grubunda yer aldıklarını ortaya koydu.



Araştırma, İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve değişik bölümlerinde öğrenim gören gönüllü 204 lisans öğrencisiyle anket yapılarak gerçekleştirildi. Araştırmada, öğrencilerin sigara kullanımı ile riskli kafein tüketimi arasında ilişki olduğu ve sigara içme oranı arttıkça kafein tüketiminin de arttığı belirtildi. Araştırmaya göre, kafein içeren ürünlerden en çok tercih edilen ürün çay. Öğrencilerin yüzde 81’i hergün belli miktarda çay içtiğini beyan ederken, çikolata tüketenlerin oranı yüzde 53, kahve tüketenlerin yüzde 52, Türk kahvesi tüketenlerin yüzde 39 ve enerji içeceği tüketenlerin oranının ise yüzde 4 olduğu saptandı.



Günlük sınırı 100 mg



“Öğrencilerde kafein tüketmediği günlerde daha depresif, sinirli olduğu saptanmıştır” denilen araştırmada Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından güvenli günlük kafein miktarının 100 miligram, günlük riskli kafein tüketim limitinin 250 miligram, 1 gramlık tüketimin ise tehlikeli kullanım sınırı olduğu vurgulandı.

Uzm. Dr. Eryılmaz çalışmasında şu uyarılarda bulundu: “Kahve en önemli kafein kaynaklarının başında gelmekte. Bağımlılık yapan maddeler arasında, dünyada yasal yollardan kullanılan en yaygın içecek. Satışı ve kullanılışında herhangi bir kısıtlamanın olmayışı tüketimini daha da artırmakta. Kafein bağımlılığının temeli çocuklukta çikolata ile atılırken, ergenlerde kola ve soğuk çay ile pekişir. Daha ileri yaşlarda ise çay ve kahve tüketimi ile daha ileri düzeye taşınır. Kafein aynı zamanda reçeteli ve reçetesiz satılan 1000 den fazla ilaçta sinir sistemini uyarıcı, ağrı kesici ilaçların etkisini artırıcı, solunum sistemi zorluklarını giderici bir madde olarak da kullanılmaktadır. Üniversite gençlerinin yoğun kafein tüketimi nedeniyle ciddi risk altında. Tedavi amaçlı kafein içeren birtakım ilaçların kullanımı, üniversite öğrencilerinin sınav ve performans kaygısıyla kahve, enerji içecekleri ve kafein tabletlerine yönelimi ilk başlarda masum gibi görünse de günümüzde görünmeyen tehlike gün yüzüne çıkmış durumdadır.”