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08.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Her alanda var olma savaşı veriyoruz’

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların aile içinde, toplumda ve iş hayatında hak ettiği şartlarda yaşamak istediğini belirtti.

‘Her alanda var olma savaşı veriyoruz’

Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti: “En önemli hak olan yaşam hakkı için dahi maalesef çok büyük mücadeleler veriyoruz. Kendilerinde kadını öldürmeyi hak gören bir zihniyet ile hala bu yüzyılda dahi mücadele ediyoruz. Biz kadınlar ayrıca hayatımızın her alanında ve anında var olma savaşı da veriyoruz. En büyük arzumuz ve çabamız aile, iş, sosyal ve siyasal yaşantımızda eşit hakların bizlere lütuf olarak sunulması değil, hak olarak sağlanmasıdır. Ekonomik özgürlüğümüz olmadan var olamayız. Güçlü Türkiye için güçlü kadın şarttır.” 

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