Ünlü sinema sanatçısı Belçim Bilgin de siber şiddeti yaşayan isimlerden biri. “Maalesef her gün siber şiddete maruz kalabiliyoruz” diyen ünlü oyuncu, “Bu tip şiddetle ben de karşılaştım. İlk karşılaştığımda çok üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım. Bastırılmış öfkenin sınır tanımaması karşısında, negatif yorumlarla dikkat çekmeye çalışan insan doğasını, saldırı dolu içerikleri anlamama hiç imkan yoktu” dedi.

Form değiştiriyor

Bu noktada önlem alarak profesyonel bir ekipten destek almaya başladığını anlatan Bilgin, “Monitering hizmeti sonucunda, eleştirileri dışında tutarak, hakarete varan, şiddet içerikli paylaşımları tespit edip önce ihtar, sonra haklarında hukuki işleme başvuruyoruz. Ve ya sosyal medya mecralarında yorumları filtrelemek durumunda kalıyorum. Fütursuz, organize şekilde hareket eden ve algı yaratmaya çalışan, mobbing ve psikolojik baskı kurmaya çalışan kötü niyetli organize grupların da olduğunu biliyoruz. Bunların yarattığı mahalle baskısının etkisi de yadsınamaz maalesef. Trol hesapları olan kimi sosyal medya kullanıcıları ve kötü niyetli takipçilerimden görüyorum. Dışa vuramadıkları kinlerini, öfkelerini, baş edemedikleri travmalarını dile getiremeyip, bu şekilde deşarj olmaya çalışıyorlar. Siber şiddete değindiğimizde şiddetin form değiştirdiğini görüyoruz.” diye konuştu.

‘Yaptırımlar olmalı

Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü; “Daha önce sosyal hayatımızda, bizim tercihimizle hayatımıza giren insanların şiddetinden bahsederken, şimdi sosyal medyanın yarattığı alan ve bu kadar yoğunluklu kullanılması ile birlikte daha serbest bir ortam oluşmuş oldu. Dolayısıyla insanların hayatına direkt müdahale etme noktasında, duygu ve düşüncelerini net biçimi ile şiddete varan söylemlerle ifade eden insan grupları ve ya sistematik, bu iş için çalışan trol grupları ile zaman zaman karşılaşıyoruz. Öncelikle insanların interneti bu kadar hoyrat kullanmalarına izin verilen başıboş bir ortam olmadığı ve her geçen gün bu konuda yapılan çalışmalar olduğu konusunda bilgilendirmeliyiz. Bu konuda yaptırımlar olduğunu ve her geçen gün bu yaptırımların daha da sertleşeceği bilinmeli. Öte yandan algıda seçicilik eğilimimizin farkında olup, kendimizi olumsuz birkaç yoruma odaklanıp, bunları içselleştirmeme, moralimizi, psikolojimizi etkilememesi konusunda farkındalık geliştirmeliyiz.”

Eğitim şart

Toplumun siber şiddet konsunda eğitilmesi gerektiğini söyleyen Bilgin, “Pandemi zamanı çocuklar için işin ucu; ekran saati açısından, kaçmış olsa da onları hem doğru internet kullanıcılığı hem de siber şiddet konusunda eğitmeliyiz. Ben esasen sürekli dava açmak gibi bir temel üzerinden ilerlemiyorum, eleştiri sınırını zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Ama eleştiri sınırlarının çokça aşılarak, toplumu ve beni rahatsız edecek düzeyde olan haber ve içeriklere müdahale etmek mecburiyetindeyiz. Bana göre özellikle göz önünde olan herkesin bu hassasiyeti göstermesi, sosyal medya kullanımı ve tartışma adabımızın daha doğru bir noktaya gelmesinde faydalı olacaktır. Bu sayede kutuplaşmaların da önüne geçilebilir. Sonuçta temiz bir toplum için temiz bir dil gereklidir” diye konuştu.