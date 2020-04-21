Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Her koyun kendi bacağından asılır, atasözünün anlamı, herkes kendi yaptığından sorumludur, herkes kendi hatası ve davranışının sonucu olan cezayı kendisi çeker, şeklinde açıklanmaktadır.

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Atasözünün Kısaca Açıklaması

Kişilerin davranış ve yaptıkları yanlışların sonuçlarından yine kendilerinin sorumlu tutulacağını dile getiren bir atasözü olarak kullanılır. Her kişinin sorumluluklarını bilmelerine ve oluşabilecek olumsuzluklardan kişinin sorumlu olacağını anlatmaktadır.

Aynı zamanda kimsenin hatasının ve kusurunun başka bir kimseyi ilgilendirmediği dersini de vermektedir. Herkesin sadece kendi yaptığından sorumlu olduğunu belirtmektedirler. Bu durum kesilen koyunların bacaklarından asılarak işlem görmesine benzetilmektedir. Bir koyun kesildiğinde kendi bacağından asılır, yanlış bir davranış sonucunda oluşan durumun hesabını da o davranışta bulunan kişinin kendisi vermek zorundadır. Herkes yaptığının hesabını verir sonucu çıkarılmaktadır.