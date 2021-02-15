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15.02.2021 - 18:20 | | DHA

Her satırı dehşet! 22 yaşındaki oğlu gözaltında

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Sibel A. (46), evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılırken, polis, Sibel A.'nın olay anında evde olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen oğlu Oğuz A.'yı (22) gözaltına aldı.

Olay, bugün Tepecik semti Boğaziçi Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Oğuz A., bir fabrikada işçi olarak çalışıp, 3 ay önce emekli olan annesi Sibel A.'yı evde boğazı kesik halde bulduğunu iddia ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine  olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Sibel A.'yı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sibel A., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Her satırı dehşet 22 yaşındaki oğlu gözaltında

Olayın ardından sokağa çıkan ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Oğuz A., 'Anne' diye feryat ederek, "Kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye bağırdı. Daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sibel A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.

Her satırı dehşet 22 yaşındaki oğlu gözaltında

Evinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede yaşamını yitirdiİzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
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