21.04.2020 - 21:05 | | DHA
Her ÅŸey bir anda oldu! Neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar
Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kandilli beldesindeÂ virajlÄ± yolda kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, yolun aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bulunan evin Ã§atÄ±sÄ±na uÃ§tu. Kazada otomobilde bulunan 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Kaza, akÅŸam saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Emirhan Karabulut (20) yÃ¶netimindeki 06 MUS 25 plakalÄ± otomobil, virajlÄ± yolda yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otomobil, yolun aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bulunan evin Ã§atÄ±sÄ±na uÃ§tu.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Emirhan Karabulut'un hafif sÄ±yrÄ±klarla atlattÄ±ÄŸÄ± kazada yanÄ±nda bulunan babasÄ±Â Emir Karabulut (50) yaralandÄ±. Ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Emir Karabulut'un saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â Otomobil ise bulunduÄŸu yerden vinÃ§ yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â