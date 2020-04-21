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21.04.2020 - 21:05 | | DHA

Her ÅŸey bir anda oldu! Neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kandilli beldesindeÂ virajlÄ± yolda kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, yolun aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bulunan evin Ã§atÄ±sÄ±na uÃ§tu. Kazada otomobilde bulunan 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Her ÅŸey bir anda oldu! Neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar

Kaza, akÅŸam saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Emirhan Karabulut (20) yÃ¶netimindeki 06 MUS 25 plakalÄ± otomobil, virajlÄ± yolda yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otomobil, yolun aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bulunan evin Ã§atÄ±sÄ±na uÃ§tu.

Her ÅŸey bir anda oldu Neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar



SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Emirhan Karabulut'un hafif sÄ±yrÄ±klarla atlattÄ±ÄŸÄ± kazada yanÄ±nda bulunan babasÄ±Â Emir Karabulut (50) yaralandÄ±. Ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Emir Karabulut'un saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â Otomobil ise bulunduÄŸu yerden vinÃ§ yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Almanya'da yaÅŸayan 233 Türk vatandaÅŸÄ± Sivas'a getirildiAlmanya'da yaÅŸayan 233 Türk vatandaÅŸÄ±, koronavirüs tedbirleri kapsamÄ±nda karantina sürelerini geçirecekleri Sivas'a getirildi.
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