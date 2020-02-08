MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Her şey burada oldu! Aile içinde kan donduran olay
ABONE OL
08.02.2020 - 05:56 | | AA

Her şey burada oldu! Aile içinde kan donduran olay

Altındağ ilçesinde annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

Her şey burada oldu! Aile içinde kan donduran olay

Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bir apartmandaki evine iddiaya göre, alkollü olarak gelen Hakan Ü.(40) ile eşi S.Ü'nün arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ü, eşini döverek silahla tehdit etmeye başladı.

O sırada tartışan ebeveynlerini ayırmak isteyen M.Ü, babasının elindeki silahı zorla almak istedi. Silahı almak için yaşanan arbede sırasında M.Ü, babasını başından vurdu.

Her şey burada oldu Aile içinde kan donduran olay

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hakan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan M.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Altındağ ilçesinde annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

 

 

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her şey burada oldu! Aile içinde kan donduran olay

Her şey burada oldu! Aile içinde kan donduran olay

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Sıradaki Haber