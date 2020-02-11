MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Her şey evine ekmek götürmek için... Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı
ABONE OL
11.02.2020 - 10:27 | | İHA

Her şey evine ekmek götürmek için... Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı

Bursa'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan simitçi, tezgahını bir an olsun bile elinden bırakmadı. Acil servise simit tezgahıyla gelen simitçinin tedavisi bir müddet öyle devam etti.

Her şey evine ekmek götürmek için... Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Bursa'da simit satarken rahatsızlanan bir kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Kalp krizi süphesiyle tedavi altına alınan adam simit tezgahını elinden bırakmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, simitçinin "İyileşince satacağım inşallah" dediği ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan adamın bütün simitlerinin Samsun Vezir Köprüler Derneği tarafından satın alındığı belirtildi.

İnşaatta şarkı söyleyen genç Murat Akbaşlı: Sanatçı olmak isterim!Van'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli’nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Büyükada Rum Yetimhanesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Büyükada Rum Yetimhanesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Sıradaki Haber