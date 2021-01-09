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09.01.2021 - 11:11 | | DHA

'Her şey otuz saniyede oldu' Kamerayı izledi gözlerine inanamadı!

Bursa'da ekmek fırınına giren kimliği belirsiz kişi, çalışan Serkan Köroğlu’nun imalathaneye gitmesini fırsat bilip, tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedilirken Köroğlu, "Her şey otuz saniyede oldu. Kimliğim ve ehliyetim de telefon kabının içindeydi, onlar da gitti" dedi.

'Her şey otuz saniyede oldu' Kamerayı izledi gözlerine inanamadı!

Olay, geçen pazar günü, Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi’ndeki fırında meydana geldi. Çalışan Serkan Köroğlu (32) , cep telefonunu tezgah üzerine bırakarak, imalathaneye girdi. Kısa süre sonra geri dönen Köroğlu, telefonunu yerinde bulamadı. Dakikalarca telefonunu arayan Köroğlu, güvenlik kameralarına bakınca içeriye giren bir kişinin, telefonunu çaldığını gördü. Köroğlu, polise şikayetçi oldu.

'DEFALARCA KAPININ ÖNÜNDEN GEÇMİŞ'

Serkan Köroğlu, “Pazar akşamı saat 17.40 sıralarında imalathaneye gittim. Otuz saniye sonra döndüm,  telefonum yoktu. Telefonu bulamayınca güvenlik kameralarına baktım. İçeri biri giriyor ve yokluğumu fırsat bilip, telefonu alıyor. Görüntülerde bu kişinin kapının önünden defalarca kez geçtiği ve içeriyi kontrol ettiğini de gördüm. Şikayetçi oldum. Kimliğim ve ehliyetim de telefon kabımın içindeydi, onlar da gitti. İkibin lira zararım var” dedi.

Her şey otuz saniyede oldu Kamerayı izledi gözlerine inanamadı

Her şey otuz saniyede oldu Kamerayı izledi gözlerine inanamadı

 
Hafif ticari araç, refüje çarparak takla attıElazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çaparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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