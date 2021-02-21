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21.02.2021 - 13:34 | | DHA

Her şey saniyeler içinde oldu! Genç kız ölümden böyle döndü

Afyonkarahisar'da yolda yürürken otomobilin çarptığı Fikriye G. (14) yaralandı. Genç kız yola savrulurken, cep telefonuyla konuştuğu sırada taşa çarptığını düşünerek yoluna devam eden sürücüyü ise çevredeki esnaf durdurdu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 5 Şubat'ta saat 12.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Akrabalarıyla yolda yürüyen Fikriye G.'ye, H.Ö. (64) idaresindeki otomobil çarptı. Genç kıza sol tarafından çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, Fikriye G. ise yola savruldu. Olayı gören çevredeki esnaf otomobilin önünü keserek, sürücüyü durdurdu. Sürücü H.Ö.'nün cep telefonuyla konuştuğu sırada taşa çarptığını sandığını ve kazanın farkında olmadığını söylediği öğrenildi.

Fikriye G. olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Fikriye G., tedavisinin ardından evine gönderilirken, ailesi olayla ilgili H.Ö.'den şikayetçi oldu. Adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde yanındaki iki kişiyle yol kenarında yürüyen Fikriye G.'ye arkadan gelen otomobilin sol tarafından çarptığı, genç kızın yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştüKAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı. Pencereden düşen yaşlı adam, o sırada kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. Düşme anı ise kameralara yansıdı.
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