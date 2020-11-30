Her şey temizlik yaparken oldu.... Çığlıklarını duyanlar yardıma koştu

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin bahçe temizliğini yapan Mehibe Türkmen, üstüne bastığı kapağın kırılması sonucu 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Türkmen'in çığlıklarını duyan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından merdivenle kuyuya inerek yaralı kadını çıkardı.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."