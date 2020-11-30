MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Her şey temizlik yaparken oldu.... Çığlıklarını duyanlar yardıma koştu
ABONE OL
30.11.2020 - 19:04 | | AA

Her şey temizlik yaparken oldu.... Çığlıklarını duyanlar yardıma koştu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin bahçe temizliğini yapan Mehibe Türkmen, üstüne bastığı kapağın kırılması sonucu 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Türkmen'in çığlıklarını duyan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından merdivenle kuyuya inerek yaralı kadını çıkardı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Erdoğan resmen duyurdu! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?

Son dakika... Erdoğan resmen duyurdu! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Anaokulları, ana sınıfları kapandı mı? Anaokulları, kreşlerde eğitim nasıl olacak?

Anaokulları, ana sınıfları kapandı mı? Anaokulları, kreşlerde eğitim nasıl olacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet