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30.08.2020 - 23:02 |

Her şey yarım saat arayla oldu! Baba oğuldan kahreden haber

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde aile içi kavgada dram yaşandı. Naim Çetinkaya (60) ve oğlu Faruk Çetinkaya (25) yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle arka arkaya intihar ederek yaşamlarına son verdi.

Her şey yarım saat arayla oldu! Baba oğuldan kahreden haber

Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Naim Çetinkaya ile Geyikli Beldesi'nde bir iş yerinde çalışan oğlu Faruk Çetinkaya (25), bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından ilk olarak baba Naim Çetinkaya, hayvanlarını kapattığı kışlaya giderek av tüfeği ile intihar etti. Babasının kışlada intihar ettiğini öğrenen Faruk Çetinkaya, yarım saat sonra Kemallı Göleti kenarına giderek av tüfeğiyle intihar etti.

Yaşanan aile faciasının ardından köye gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardınan baba ve oğlunun cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

 

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