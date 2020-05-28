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28.05.2020 - 17:24 | | DHA

Son dakika! Her yerde meteoru arıyorlar! Düşen gök taşı için bütün şehir harekete geçti

Gelen bir son dakika haberine göre; Trabzon’da dün akşam gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık hüzmesi, heyecanlandırdı. Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelenler, düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aramaya başladı.

Son dakika! Her yerde meteoru arıyorlar! Düşen gök taşı için bütün şehir harekete geçti
Son dakika haberi... 11 şehirden görülen meteoru (gök taşı) arıyorlar!
Son dakika haberi... 11 şehirden görülen meteoru (gök taşı) arıyorlar!
Son dakika haberi... 11 şehirden görülen meteoru (gök taşı) arıyorlar!
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Türkiye’de, dün saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler, Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelerek, düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aramaya başladı. Arazi ve ormanlık alanlarda arama yapanlar, çukurla karşılaştı. Bir an heyecanlanan kişiler, yaptığı inceleme sonucu çukurun, kopan ağaç köküne ait olduğunu belirledi. Ellerinde sopalarla ormanlık alanda arama yapan 15 kişilik grup, herhangi bir ize rastlayamadı.

‘GÖK TAŞINI BULURSAK DEVLETE VERECEĞİZ’

Bölgede arama yapan Ahmet Yılmaz, dün akşam ışık hüzmesini gördüğünü belirterek, “Bir baktım, ateş gibi gökyüzünde ışık yayıldı. Şaşırdık, kaldık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Nereye düştüğünü bilmiyoruz, merak ediyoruz” dedi.

Ömer Sürür de “Gerçekten çok şaşırdık. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Daha önce bu tür şeyleri televizyonlardan görüyorduk. Düşen şeyin bir zararı var mı, yok mu, diye araziye bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık, bunun için mutluyuz. Işığı gördüğümüz yerlere gündüz baktık. Aradık ama bir şey bulamadık” diye konuştu.

Muhittin Civelek ise ışığın görüldüğü yerlerde gündüz gözüyle arama yaptıklarını belirterek, “Böyle bir ışık süzülmesini ilk defa gördüm. Çok korktuk. Gök taşını bulursak devletimize teslim edeceğiz” dedi.

 

Her yerde gök taşı arıyorlarTürkiye'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği düşüncesiyle ilçede bazı vatandaşlar, geceden beri arama yapıyor. Vatandaşlar buldukları siyah taşları meteor olabileceği düşüncesiyle alarak, satmayı planlıyor.
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