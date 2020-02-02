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02.02.2020 - 15:57 | | DHA/İHA

Herkes bugünü bekledi! 26 çift dünya evine girdi

Eskişehir'de, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de 15 çiftin nikahları kıyıldı. Uşak'ta da 02.02.2020 tarihini ölümsüzleştirmek için 11 çift dünya evine girdi.

Herkes bugünü bekledi! 26 çift dünya evine girdi

Büyükşehir ile merkez ilçeler Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerine 2 Şubat'ta evlenmek için 15 çift müracaat etti.

Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan  Rabia ve Güntekin Kara çifti, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Rabia Kara, nikah töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada,  eşi ile 2 Şubat 2016'da tanıştığını söyledi.

Böyle bir tarihi fark edince kaçırmak istemediklerini belirten Kara,  nikah günü için 2 Şubat'ı seçtiklerini anlattı.

Damat Güntekin Kara da kendileri için anlamlı bir gün olduğunu ifade  ederek, "Tarihi eşimle birlikte özellikle seçtik. Bu tarihi kendi açımızdan ölümsüzleştirmek istedik. İnşallah hayırlara vesile olur ve uğurlu gelir." diye konuştu.

Herkes bugünü bekledi 26 çift dünya evine girdi

UŞAK

Uşak'ta 02.02.2020 tarihini kaçırmak istemeyen ve evlilik yıl dönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen 11 çift dünya evine girdi.

Uşak'ta evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 11 çift Uşak Belediyesi Nikah Dairesine akın etti. 02.02.2020 tarihini fırsat bilen çiftler nikah kıydırmak için aylar öncesinden başvuru yaptı. Uşaklı Ahmet ve Seçil Acar çifti de bu özel tarihi unutulmaz kılabilmek için 3 ay öncesinden randevu aldıklarını belirterek, evlilik günlerinin kendilerine uğur getirmesini dilediler.

“BİR DAHA GELMEYECEK BİR TARİH”

Özel tarihin akılda kalıcı olduğunu dile getiren Ahmet Acar, “Biz Kasım ayında tarih aldık. Yani 3 ay önceden aldık. Bu tarih güzel bir tarih, okunuşu da güzel. Bir daha gelmeyecek bir tarih. Daha güzel bir tarih vardı aslında ben onu söyledim ama 29 Şubat olarak gelin hanıma kabul ettiremedik” dedi.

“İNŞALLAH UĞUR GETİRİR”

Oldukça mutlu olduğunu dile getiren Seçil Acar ise, “Zaten mutluydum. Bu tarihte de evlendiğimiz için bu ekstra mutluluk veriyor bize. İnşallah uğur getirir bu bize diyelim” diye konuştu.

 

 

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