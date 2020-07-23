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23.07.2020 - 22:23 |

Herkes merak ediyordu... Ayasofya Camii'nde dikkat çeken detay

Ayasofya Camii'de 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde detayı da ortaya çıktı.

Herkes merak ediyordu... Ayasofya Camii'nde dikkat çeken detay

Ayasofya'da fresklerin namaza engel olup olmayacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda bu sorunun yanıtı ortaya çıktı. Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.

NAMAZ SIRASINDA PERDE KAPANACAK

Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılacak. ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.




Ayasofya Camii'nde akşam namazı kılındı ses sistemi denendiDüzenlenecek program öncesi çok sayıda kişi Ayasofya Camii önünde cemaatle akşam namazı kıldı. Akşam namazı sırasında Ayasofya Camii'ndeki ses sistemi de kontrol edildi.
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