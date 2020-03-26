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26.03.2020 - 12:39 | | İHA

Herkesi sahtesiyle kandırdı! Yakalandı...

 Elazığ’da kendisini hakim ve avukat olarak tanıtan bir kadının, 5 kişiyi adli konuları takip etme bahanesiyle 8 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Herkesi sahtesiyle kandırdı! Yakalandı...

Şüpheli Ö.T.'nin kendisini hakim ve avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada kendini hakim veya avukat olarak tanıtıp vatandaşların adli konularını yürütmek bahanesiyle 5 kişiden 8 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis kimliğini tespit ettiği şüpheli kadını düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda uzlaşma, ifade tutanakları, yargıtay kararları, kimlik fotokopileri, pasaport ve mahkeme kararları ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli Ö.T. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

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