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10.01.2021 - 09:46 | | DHA

Herkesin içinde yanına yaklaşıp yaptı! Yaşananlar kameraya böyle kaydedildi

Van'da iki ayrı 'yankesicilik' olayına karıştığı belirlenen B.K., yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

Herkesin içinde yanına yaklaşıp yaptı! Yaşananlar kameraya böyle kaydedildi

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde 'yankesicilik' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yerleri ve güzergahlarda bulunan 16 güvenlik kamerası görüntüleri olay öncesi ve sonrası 140 saat boyunca incelendi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin B.K., olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, B.K., düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerini ardından adliyeye çıkartılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındıSon dakika haberlere göre, Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağından sinyal alındığı bildirildi. Öte yandan, Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset parçalarının bulunduğunu açıkladı.
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