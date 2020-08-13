HES kodu nedir, nasıl alınır? Mobil uygulama ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır? ÖSYM Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada uygulanan sınavlara başvurularda HES kodu bilgisi istenecektir, uyarısında bulundu. İşte HES kodunun nasıl alınacağı ile ilgili ayrıntılar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangib bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntemle alınır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

2023 KISA NUMARASINA GÖNDERECEĞENİZ SMS İLE

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

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