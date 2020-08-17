Sınav için HES kodu nasıl alınır? HES kodur alma SMS ile

Seyahat sırasında kullanılan HES kodu artık ÖSYM sınavlarında da kullanılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar sınav başvurusu yaparken HES kodu girişi yapacak. Peki, HES kodu olmadan sınava girilmiyor mu? HES kodu nasıl alınır?

SINAVLARDA HES KODU GEREKLİ Mİ?

Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların da ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangib bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.