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06.10.2020 - 15:08 |

HES kodu nasıl alınır, zorunlu mu, kimler alabilir? - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarıyor?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili son dakika önlemleri alınmaya devam ediyor. HES kodu ise birçok yerde zorunlu hale geldi. Vatandaşlar bazı yerlere HES koduyla girmek zorunda kalırken HES kodu nasıl alınır? sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

HES kodu nasıl alınır, zorunlu mu, kimler alabilir? - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarıyor?

 Artan koronavirüs vaka sayıları sonrası birçok yerde HES kodu alma zorunluluğu getirildi. Son olarak İstanbul Beyoğlu Belediyesi, HES kodu alma zorunluluğu getirdi. Hal böyle olunca HES kodu nasıl alınır? sorusu epey gündem oldu.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Şişli'de 'kuaför kaçırıldı' ihbarı polisi harekete geçirdi!İstanbul Şişli'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Cipte ruhsatsız bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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