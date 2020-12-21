MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi!
ABONE OL
21.12.2020 - 17:40 | | DHA

HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi!

Aksaray’da, Tarım İl Müdürlüğü ek binası girişinde yapılan HES kodu sorgusunda, durumunun riskli ve karantinada olması gerektiği belirlenen Sabri K. (83), karantina süresini tamamlaması için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K., ambulansa bindirilirken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz eşime kim bakacak" dedi.

Aksaray Tarım İl Müdürlüğü ek binasına bir yakını ile gelen Sabri K.’nin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Covid- 19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirlendi.

Görevliler, Sabri K.’yi almaları için polis ve filyasyon ekiplerine haber verdi. Sabri K., ambulansa alınırken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz, eşime kim bakacak" diye seslendi. Sabri K., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K.'ye ayrıca karantina kurallarını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli alarm çalınca kaçtı

Avcılar'da bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli alarm çalınca kaçtı

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet