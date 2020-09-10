HES uygulaması sosyal medyada

Vatandaşlar, HES uygulamasıyla ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat, “0850 477 04 77” numaralı çağrı merkezini arayabilecek, “twitter.com/_hayatevesigar” adresinden sorularını yöneltebilecek. HES uygulamasıyla vatandaşlar, yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor.