10.09.2020 - 07:00 |
HES uygulaması sosyal medyada
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede sürecinde hayata geçirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ilişkin vatandaşlardan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı oluşturuldu.
Vatandaşlar, HES uygulamasıyla ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat, “0850 477 04 77” numaralı çağrı merkezini arayabilecek, “twitter.com/_hayatevesigar” adresinden sorularını yöneltebilecek. HES uygulamasıyla vatandaşlar, yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor.