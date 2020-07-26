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26.07.2020 - 03:43 | | AA / İHA

Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heybeliada açıklarında saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknede bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan toplam 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerden 11'inin hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin çalışma başlatıldı.


Heybeliadada tekne battı 27 kişi kurtarıldı


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