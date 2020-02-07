Heyelan, fırtına ve sel felç etti

“Turuncu alarm” verilen İç Anadolu ile Karadeniz ve Ege’de de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, araçlar hurdaya döndü.



Giresun’un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Duroğlu beldesinde yamaçtaki kayalar heyelan sonucu yola sürüklendi.



Metrekareye 83 kilo yağış



Bolu’da dün sabah etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde heyelan meydana geldi. Muğla’nın Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 83.4 kilogram yağış düştü. Yolların suyla dolması sonucu sürücüler zor durumda kaldı. Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergâhlarının bazı bölümlerinde de heyelan oluştu. Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi de, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Silifke’de sağanak, sele neden oldu. Erdemli’de selin getirdiği odunları toplamak için vatandaşlar seferber oldu.



Derin yarıklar oluştu



Adana’nın Karaisalı ilçesindeki iki mahallelede, ağaçlık alanda ve tarım arazisinde yaşanan toprak kayması bölgede derin yarıklara neden oldu. Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hurşit Kurşun (45), toprak kayması sonucu dereye düşerek hayatını kaybetti. Kayseri’de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, otomobillere hasar verdi. Kocasinan ilçesinde 14 katlı iş merkezinin 12’inci katında duvar yıkıldı.





