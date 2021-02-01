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01.02.2021 - 10:50 | | DHA

Heyelanda yolu kapatan dev kaya, 15 saatlik çalışmayla kırıldı!

Antalya-Mersin karayolunda dün meydana gelen heyelanın ardından dev kaya kütlesinin ulaşıma kapattığı yol, 15 saatlik çalışmanın ardından tek şeritli olarak açıldı. Heyelan tehlikesinin devam ettiği bölgede yapılacak müdahaleye mühendislerin yapacağı inceleme sonucu karar verileceği bildirildi.

Heyelanda yolu kapatan dev kaya, 15 saatlik çalışmayla kırıldı!

Antalya-Mersin D-400 karayolunun 55'inci kilometresinde, dün saat 13.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Dev kaya kütlesinin yamaçtan koparak düştüğü çift yönlü yol trafiğe kapandı. Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin heyelan bölgesine gelerek müdahale ettiği kayanın bir kısmı, 15 saatlik çalışmanın ardından kırıldı. Yolu kapatan kısmı kaldırılan kayanın büyük kısmına müdahale edilemedi. Yol tek yönlü kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Trafik polislerinin yönlendirmesiyle işleyen trafikte zaman zaman kısa süreli aksamalar oldu.

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Dev kaya parçası Antalya-Mersin yolunu ulaşıma kapadı!

Antalya'dan Mersin'e özellikle nakliye işi yapan kamyon şoförleri, heyelan nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler heyelan bölgesine gelmeden yol kenarlarındaki bekleme noktalarında zorunlu mola verdi. Kamyon şoförü Ayhan Karateke, “Aksaklıklar yaşadık, dün akşamdan beri bekliyoruz. 8 saattir yoldayız ve 6 saattir yol kapalı olduğu için bekledik" dedi.

YOL YENİDEN TRAFİĞE KAPATILABİLİR

Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle kaya kütlesinin kalan parçasına nasıl bir müdahalede bulunulacağına ise mühendislerin karar vereceğini kaydetti. Mühendislerden oluşan ekibin fizibilite çalışmasının ardından kayanın ya patlatılma usulü ile ya da yola yatırılıp kontrollü bir şekilde kırılarak kaldırılması planlanıyor. Kaya parçasına müdahale şekline göre yolun, birkaç saatliğine trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

 

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