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04.03.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

‘Heyet gönderelim’ diyen İran’a Koca: Skype ile görüşelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un önceki gün yaptığı ziyaretin ardından Külliye’de bir grup gazeteciyle sohbetinde Kovid-19 salgınını değerlendirdi.

‘Heyet gönderelim’ diyen İran’a Koca: Skype ile görüşelim
KIVANÇ EL Ankara

İran’daki salgının çok hızlı ilerlediğini belirten Koca, “İran’ı çok uyardık. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak ‘Gerek yok’ dendi. Sınırı kapattıktan sonra bize tepki dahi gösterdiler. İran koronavirüs konusunu çok geç ciddiye aldı” dedi. İran’da durumun ciddileştiğini “Ne yapacağız, nasıl adım atacağız” konularında Türkiye’den yardım istediklerini belirten Bakan Koca, “Bizim Bilim Kurulu’na bir heyet gönderip, bilgi almak istediler. Biz de, ‘Gelmeyin, skype üzerinden bağlanalım’ dedik” diye konuştu.

Koca, Suudi Arabistan’daki hacı kafilesi dönüşlerinde de ekiplerin uçakta önlem aldıklarını vurgulayarak hacılarda da mevsimsel grip görülme oranları ciddi oranda düştüğünü söyledi. Koca, mevsimsel gribi kapan bir kişinin ortalama 2.7 kişiye bu virüsü yaydığını ifade ederken, Kovid-19 ortalamasının ise 4 kişi olduğunu söyledi. Bu arada, Hakkâri Çukurca’dan Irak’a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, Irak’ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine tamamen kapatıldı.

‘Heyet gönderelim’ diyen İran’a Koca: Skype ile görüşelim

 

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