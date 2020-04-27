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27.04.2020 - 07:00 | | CİHAT ASLAN İstanbul

"Hiçbir belirti göstermedim"

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 4 yıllık hemşire Ahmet Tunç (30) Kovid-19 hastalarına bakıyordu. Ahmet Tunç’un 12 Nisan’da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Astım hastası olmasına rağmen hiçbir belirti göstermeden süreci atlatan Tunç, yaşadıklarını Milliyet’e anlattı.

"Hiçbir belirti göstermedim"
CİHAT ASLAN İstanbul

Kontrol amaçlı hastanedeki arkadaşlarıyla birlikte 12 Nisan’da test yaptırdıklarını belirten Tunç, “İki gün sonra Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aradı, ‘Yaptırdığınız kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastaneye yatmanız lazım’ dediler. Evde tedavi olmak istediğimi söylesem de astım hastası olduğum için müşahade altında tutulmam gerektiğini söylediler. 14 Mart’ta çalıştığım hastaneye yattım. Virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum. Hastaneden de, gittiğim
bir marketten de kapmış olabilirim” dedi.

Hiçbir belirti göstermedim

‘Hiç öksürmedim’

Ahmet Tunç: “Astım hastası olduğum için Kovid-19’dan çok korktum. Hastaneye yattığım ilk gün çeşitli testler yapıldı. İkinci gün daha rahattım, hastalık belirtim hiç olmadı. Üçüncü gün yine hiçbir şey hissetmedim. Hatta üçüncü gün yatağımın üzerinde şınav ve mekik çektim. İyileşmemde de sporun büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte ne öksürük, ne yüksek ateş, ne solunum sıkıntısı çektim. Astım hastası olmama rağmen belirti yaşamadım” diye konuştu. Hastaneden çıkmadan önce yapılan iki testim negatif çıkınca önceki gün taburcu oldum. Evde 14 günlük bir karantina sürecim başladı.”

 

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