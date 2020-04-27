"Hiçbir belirti göstermedim"

Kontrol amaçlı hastanedeki arkadaşlarıyla birlikte 12 Nisan’da test yaptırdıklarını belirten Tunç, “İki gün sonra Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aradı, ‘Yaptırdığınız kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastaneye yatmanız lazım’ dediler. Evde tedavi olmak istediğimi söylesem de astım hastası olduğum için müşahade altında tutulmam gerektiğini söylediler. 14 Mart’ta çalıştığım hastaneye yattım. Virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum. Hastaneden de, gittiğim

bir marketten de kapmış olabilirim” dedi.

‘Hiç öksürmedim’

Ahmet Tunç: “Astım hastası olduğum için Kovid-19’dan çok korktum. Hastaneye yattığım ilk gün çeşitli testler yapıldı. İkinci gün daha rahattım, hastalık belirtim hiç olmadı. Üçüncü gün yine hiçbir şey hissetmedim. Hatta üçüncü gün yatağımın üzerinde şınav ve mekik çektim. İyileşmemde de sporun büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte ne öksürük, ne yüksek ateş, ne solunum sıkıntısı çektim. Astım hastası olmama rağmen belirti yaşamadım” diye konuştu. Hastaneden çıkmadan önce yapılan iki testim negatif çıkınca önceki gün taburcu oldum. Evde 14 günlük bir karantina sürecim başladı.”