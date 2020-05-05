Hıdırellez dilekleri nasıl ve ne zaman dilenir? Hıdırellez’de gül ağacında dilek dileme nasıl yapılır?

Hıdırellez Bayramı her sene kutlanıyor. Hıdırellez Bayramı'nda çeşitli eğlenceler yapılır ve dileklerler dilenerek kutlanırd. Hıdrıellez'de dilek dileme ile ilgili ayrıntoılar araştırılmaya başlandı. Peki Hıdırellez günü dilek nasıl dilenir, gül ağacında mı dilek dilenir? İşte detaylar...

HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?

Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır.

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.