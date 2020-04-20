Hikaye Eş Anlamlısı Nedir? Hikaye Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Hikaye kelimesinin anlamını bilerek gündelik hayatınızda kullanabilirsiniz. Doğru yazılışını öğrenmek de size artı puan kazandıracaktır.

Hikaye Kelimesinin Eş Anlamlı Sözcükleri Nelerdir?

Hikaye kelimesi, TDK'ya göre, hikâye şeklinde yazılır. Kelimenin doğrusu şapkalı 'a' harfi ile kullanılmasıdır. Anlam olarak bir olayın sözlü yada yazılı anlatılması demek olan, hikâye kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlardan biri öyküdür. Öykü kelimesi, hikâye kelimesi yerine en çok kullanılan sözcüklerden biridir. Hikaye kelimesinin bir diğer eş anlama geldiği sözcük ise kıssadır.

Son olarak hikâye kelimesi olay kelimesi yerine de kullanılabilmektedir. Örneğin; onun başından geçen hikâye leri merak etmiyor musun cümlesinde aslında olay hikâye kelimesi olay anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Bugün başından ne hikâyeler geçti soru cümlesinde de benzer şekilde kişinin başından geçen olaylar sorulmaktadır. Yazı veya konuşma dilinde, hikâye kelimesinin alternatifi olarak öykü, kıssa, olay kelimeleri cümlenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde kullanılabilir.