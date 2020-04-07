MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hint keneviri yetiştiren adamdan şok sözler! 'Dışarı çıkamadım, bahçeme ektim'
ABONE OL
07.04.2020 - 10:40 | | DHA

Hint keneviri yetiştiren adamdan şok sözler! 'Dışarı çıkamadım, bahçeme ektim'

Adana’da, evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren Ramazan B. (55) kendisini, "Corona virüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diye savundu

Hint keneviri yetiştiren adamdan şok sözler! 'Dışarı çıkamadım, bahçeme ektim'

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ev sahibi Ramazan B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda, "Corona virüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diyen Ramazan B., sevk edildği adliyede nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.

 

 

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı

Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Yunan Sahil Güvenlik’i can salı ile ölüme terk etti

Yunan Sahil Güvenlik’i can salı ile ölüme terk etti

Sıradaki Haber