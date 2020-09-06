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06.09.2020 - 13:12 | | DHA

Hırsız, güvenlik kamerasını fark edince yemek yedi!

Kayseri’de, kimliği belirsiz maskeli kişi, hırsızlık yapmak için girdiği mobilya fabrikasında güvenlik kameralarını fark edince yemekhanede yemek yiyip ayrıldı. Polis, fabrikadan bir şey çalamayan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsız, güvenlik kamerasını fark edince yemek yedi!

Olay, 28 Ağustos’ta, Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 43'üncü Cadde'de bulunan İbrahim Öztürk'e ait mobilya fabrikasında meydana geldi. Kimliği belirsiz ve yüzü maskeli kişi, gece saatlerinde fabrikanın arka camını kırarak, mutfak bölümüne girdi. Hırsızlık şüphelisi, bir süre de fabrika içinde el feneriyle dolaştı.

Güvenlik kamerasını fark eden kimliği belirsiz kişi, daha sonra yeniden mutfak bölümüne yöneldi. Burada bir süre yemek yiyen hırsızlık şüphelisi, kırdığı camdan dışarı çıkıp, fabrikadan ayrıldı. İbrahim Öztürk'ün ihbarı sonrası polis, fabrikada inceleme yaptı. Fabrikadan bir şey çalamayan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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