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20.08.2020 - 11:53 | | DHA

Hırsızlar çaldıklarını satarak İzmir'de tatil yaptı!

İstanbul Avcılar’da bir evden hırsızlık yapan çaldıklarını satarak tatile giden 3 şüpheli, İzmir'e kaldıkları otelin yakınlarında yakalandı.

Hırsızlar çaldıklarını satarak İzmir'de tatil yaptı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar'da 9 Ağustos günü 3 şüphelinin girdikleri bir evden otomobil anahtarı, 3 bin 500 dolar, 1 adet lüks marka saat, 2 adet dizüstü bilgisayar, tablet ve 2 adet cep telefonun çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, çalışmalarının devamında güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve çaldıkları bilgisayar, saat, cep telefonları ve tableti bir dükkanda sattıklarını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin İzmir'de bulunan bir otele tatile gittiklerini belirledi. Ekipler, 14 Ağustos tarihinde şüphelileri Çeşme'de kaldıkları otelin yakınlarında yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Batıcan G.(23)'ün 16, Şahin M.(40)'ın 3,  Can A.(22)'nın 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları ürünleri bir dükkanda sattıkları, İzmir'e tatile gittikleri belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edien şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Öte yandan şüphelilerin,satmak için çaldıklarını poşetlerle dükkana getirmeleri, birinin  parmak izi bırakmamak amacıyla eldiven takması ile  İzmir'de otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Camdan sarkıttığı bacağını sallayarak kazaya davetiye çıkardıKocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilin camından bacağını sarkıtan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
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