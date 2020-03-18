Hırsızlar jandarma ekiplerinden kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Güneykaş Köyünde meydana gelen 3 farklı hırsızlık olaylarında 1 adet balyoz, 380 kilogram inşaat demiri, 1 adet manivela çalan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında Besni ilçe merkezinde ikamet eden S.A., ve H.B., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarında çalınan 80 kilogram inşaat demiri, balyoz ve manivela ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.