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22.04.2020 - 12:06 | | DHA

Hırsızların camideki çelik kasayı taşıma anları kamerada

Eskişehir’de girdikleri caminin çelik kasasının yanı sıra 2 caminin de bağış kutularını çaldığı tespit edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin çelik kasayı çalıp, 3 kişi taşıyarak götürmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızların camideki çelik kasayı taşıma anları kamerada

Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Yeraltı Cami içinde bulunan çelik kasa çalındı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cami ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gece yarısı yaşanan hırsızlıkla ilgili olarak güvenlik kamera kayıtlarında 3 şüphelinin camiye girdikten sonra çelik kasayı dışarı taşıyıp, kaçtıkları tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede 6 şüphelinin camiden çelik kasa hırsızlığının yanı sıra daha önce de 2 caminin bağış kutularını çalan şüpheliler olduğu ortaya çıktı.

Geçirdikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin camiye girdikten sonra çelik kasayı bulup, 3 kişi taşıdıkları görüldü.

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