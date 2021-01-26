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26.01.2021 - 15:47 | | İHA

Hırsızlık için camiye giren genç kız ve arkadaşı böyle görüntülendi!

Van’da hırsızlık yapmak için giren Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi’ne giren genç kız ve arkadaşı güvenlik kameralarına takıldı.

Hırsızlık için camiye giren genç kız ve arkadaşı böyle görüntülendi!

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’ndeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi’ne saat 11.00 sıralarında iki kişi girdi. İlk olarak camideki dolapları kontrol eden hırsızlar, daha sonra camideki kumbaraları açmaya çalıştı. Erkek hırsız elindeki makasla birinci kattaki kumbarayı açmaya çalışırken, kız arkadaşı da çalacak bir şey var mı diye caminin diğer katlarını gezdi.

 İki kişinin gündüz vakti camilere hırsızlık için girmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

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