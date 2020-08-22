Hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç ile bir iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.