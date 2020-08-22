MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı
ABONE OL
22.08.2020 - 11:41 | | DHA

Hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

Gaziantep'te, bir araç ve bir iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç ile bir iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

Suriye'de Rus tümgeneralin öldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktıSuriye’de geçtiğimiz Salı günü bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

Hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

KPSS ön lisans başvuru ekranı 2020: KPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

KPSS ön lisans başvuru ekranı 2020: KPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

Sıradaki Haber