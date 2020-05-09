MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?
ABONE OL
09.05.2020 - 13:22 | | DHA

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Antalya'da, birlikte yaşadığı Mehmet K. (28) ile birlikte bir marketten cep telefonu çalan Bahar D., görüntü alan gazetecileri görünce, polise "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu.

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Hırsızlık olayı, 27 Nisan günü, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan zincir marketin şubesinde meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren Mehmet K. ve Bahar D. masa üzerinde duran, görevliye ait cep telefonu çaldı.

Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D.'nin yaptığını belirledi. Polis, çifti gözaltına aldı. Sorgularının ardından çift, bu sabah adliye sevk edildi.

Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız" diye sordu.

Güvenlik görevlisi şok sözlerle tehdit etti! "Hepsini mermi manyağı yapacağım..."Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

MİT mensuplarının ifşa edilmesi iddianamesinden: Bilgiler ve görüntüler, sistematik biçimde ifşa edildi

MİT mensuplarının ifşa edilmesi iddianamesinden: Bilgiler ve görüntüler, sistematik biçimde ifşa edildi

Sıradaki Haber