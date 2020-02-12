Hırsızlık şüphelisinin 21 suç kaydı çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak günü Derince ilçesinde bir eve giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenerek, eve giren 3 kadının kimliği belirlendi. Polis, İstanbul Kartal’da düzenlediği operasyonla Ö.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, B.V.’nin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevinde bulunduğunu tespit ederken, Ş.G.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan Ö.B.’nin tamamı evden olmak üzere 21 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.