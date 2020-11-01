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01.11.2020 - 10:06 | | DHA

Hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı!

Adana’da ev ve iş yerlerine girerek, toplam 50 bin TL ile bir dizüstü bilgisayar çaldıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarından bir kadın ve bir suça sürüklenen çocuk bulunan 5 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,  bir hafta içinde 4 iş yeri ve 3 evden 45 bin lira ile yaklaşık 20 bin lira  değerinde eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliklerini  belirlediği zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

 

 

Operasyonda gözaltına alınan biri 18 yaşından küçük 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden  geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan  şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, bir iş yerinden 30 bin lira ile bilgisayar çalınması  güvenlik kameralarına yansıdı.

 

 

 

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