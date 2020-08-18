HisarcÄ±k KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, HamamkÃ¶y kÃ¶yÃ¼nde koronavirÃ¼s vakalarÄ± gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine kurul kararÄ±yla karantina uygulamasÄ±na geÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HamamkÃ¶y KÃ¶yÃ¼nde koronavirÃ¼s vakalardaki artÄ±ÅŸ nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacaÄŸÄ±, alÄ±nan tedbirlerin bulaÅŸÄ±n yayÄ±lÄ±m hÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine olan etkisinin en Ã¼st noktaya taÅŸÄ±nabilmesi amacÄ±yla 14 gÃ¼n sÃ¼reyle karantina uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Karantina altÄ±na alÄ±nan HamamkÃ¶y kÃ¶yÃ¼ndeki vatandaÅŸlarÄ±n vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaÃ§larÄ±Â ilgili kurumlarca karÅŸÄ±lanacaktÄ±r" denildi.