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18.08.2020 - 22:29 | | DHA

HisarcÄ±k'ta bir köy karantinaya alÄ±ndÄ±

KÃ¼tahya'nÄ±n HisarcÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± HamamkÃ¶y kÃ¶yÃ¼, gÃ¶rÃ¼len koronavirÃ¼s vakalarÄ± nedeniyle 14 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karantinaya alÄ±ndÄ±.Â

HisarcÄ±k'ta bir köy karantinaya alÄ±ndÄ±

HisarcÄ±k KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, HamamkÃ¶y kÃ¶yÃ¼nde koronavirÃ¼s vakalarÄ± gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine kurul kararÄ±yla karantina uygulamasÄ±na geÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "HamamkÃ¶y KÃ¶yÃ¼nde koronavirÃ¼s vakalardaki artÄ±ÅŸ nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacaÄŸÄ±, alÄ±nan tedbirlerin bulaÅŸÄ±n yayÄ±lÄ±m hÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine olan etkisinin en Ã¼st noktaya taÅŸÄ±nabilmesi amacÄ±yla 14 gÃ¼n sÃ¼reyle karantina uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Karantina altÄ±na alÄ±nan HamamkÃ¶y kÃ¶yÃ¼ndeki vatandaÅŸlarÄ±n vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaÃ§larÄ±Â ilgili kurumlarca karÅŸÄ±lanacaktÄ±r" denildi.

ASELSAN 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± yüksek kârlÄ±lÄ±kla tamamladÄ±ASELSAN, 1,8 milyar TL ile tüm zamanlarÄ±n en yüksek ilk yarÄ±yÄ±l kârÄ±na ulaÅŸtÄ±.
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