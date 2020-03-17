HIV vakalarında yüzde 465 artış

Uzmanlara göre, son 10 yıllık dönemde Türkiye genelinde HIV/AIDS vakalarında da artış var. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, Türkiye’de toplam 24 bin 219 HIV tanısı alan birey bulunuyor. Resmi rakamlara göre, toplam hasta sayısının 2022 yılında 39 bini geçeceği öngörülürken, yapılan çalışmalarda son yıllarda tanı alanların yaş ortalamasında ciddi düşüş söz konusu. HIV/AIDS vakalarının yüzde 84.4’ü Türkiye vatandaşı, yüzde 15.3’ü ise yabancı uyruklu.

Anonim test merkezi

Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren uzmanlardan Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal şu bilgileri paylaştı: “Hiçbir kimlik bilgisi paylaşmadan test yaptırabilen anonim test merkezi sayısının artırılması gerekiyor. Şişli, Beşiktaş, Çankaya, Konak, Mersin ve Bursa’da bu anonim merkezler kurulmuş durumda. Mutlaka sayılarının artırılması gerekiyor. Türkiye’de son 10 yılda hasta sayısı yüzde 465 arttı” dedi.

696 hasta öldü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Hatice Eftal Şeyda Kanal ile Ferda Özyurda tarafından yapılan son araştırmaya göre ise Türkiye’de HIV enfeksiyonu tanısı alıp ölenlerin sayısı 696. Enfekte olmuş kişilerin yüzde 79.5’i erkeklerden, yüzde 19.4’ü kadınlardan oluşuyor.