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15.03.2020 - 16:25 | | İHA

Hızını alamadı araca çarptı! Yaralılar var

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil, hızını alamayarak park halindeki bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Hızını alamadı araca çarptı! Yaralılar var

Olay, Bağlar ilçesi Bayındırlık semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 BS 742 plakalı otomobil, süratli bir şekilde seyir ederken park halindeki 59 YF 318 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarak bir dükkanın önünde durdu. Kazaya sebep olan araç ise yola savruldu. Kazada 21 BS 742 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan park halindeki aracın sahibi ve kazaya sebep olan sürücü arasında tartışma yaşandı.

Taraflar sakinleştirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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