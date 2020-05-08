MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hızını alamayan lüks cip trafik ışıklarına çarparak durabildi!
ABONE OL
08.05.2020 - 14:19 |

Hızını alamayan lüks cip trafik ışıklarına çarparak durabildi!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lüks cipin kontrolden çıkıp trafik lambasına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Süratle kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra trafik lambasına çarpan sürücünün kazada burnu bile kanamadı.

Hızını alamayan lüks cip trafik ışıklarına çarparak durabildi!

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Kazada, 16 EG 045 plakalı lüks cipin sürücü F.G. hızlı bir şekilde seyrederken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra trafik ikaz lambasına çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı saniye saniye görüntülenirken, her gün işe giden kişilerin bekleme durağı olan bölgede kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

 

Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi!Beyoğlu Kaymakamlığı'nın, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için aldığı yeni tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anneler Günü kutlama mesajları! En güzel anlamlı, uzun ve kısa Anneler Günü resimli mesajı-sözleri!

Anneler Günü kutlama mesajları! En güzel anlamlı, uzun ve kısa Anneler Günü resimli mesajı-sözleri!

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Çocuklar ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, dışarı çıkma izini hangi gün? 15-20 ve 0-14 yaş arası ne zaman dışarı çıkacaklar?

Çocuklar ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, dışarı çıkma izini hangi gün? 15-20 ve 0-14 yaş arası ne zaman dışarı çıkacaklar?

Sıradaki Haber