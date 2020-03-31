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31.03.2020 - 09:24 | | DHA

Hong Konglu turist, corona virüs endişesine neden oldu

Sınır kapıları kapalı olduğu için bir süredir Türkiye’de gezdiği öğrenilen Hong Konglu turist, Kars’ta corona virüs korkusu yaşattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, durumunun iyi olduğunu söyleyen turisti hastaneye götürdü.

Hong Konglu turist, corona virüs endişesine neden oldu
Hong Konglu turist, corona virüs endişesine neden oldu
Hong Konglu turist, corona virüs endişesine neden oldu
Hong Konglu turist, corona virüs endişesine neden oldu
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Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi'nde turist olarak gezen ve Hong Konglu olduğu öğrenilen Kat Tayitan’ı görenler, corona virüs salgını nedeniyle endişeye kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine turistin olduğu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turiste, sağlık ekipleri tarafından maske ve eldiven verildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hong Konglu turistin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 2 haftadan uzun süredir Türkiye’de olduğunu ve 2 gündür Kars’ta gezdiği öğrenildi. Turistin, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek corona virüs testi olmak istemediği belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna ettiği Kat Tayitan, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Turistin buradaki işlemlerinin ardından Kars'tan Erzurum'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği bildirildi.

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