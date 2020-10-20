HSK’dan 11 hâkim ve savcıya FETÖ ihracı

FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen hâkim ve savcıların durumunu görüşen HSK Genel Kurul’u, yapılan değerlendirmelerin ardından, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hâkim ve savcının örgüt ile irtibatı bulunduğu sonucuna vardı.

Kurul, belirlediği nedenler dolayısıyla 11 hâkim ve savcının ihracına karar verdi. Darbe girişiminin ardından, HSK tarafından 4 bin 500’den fazla hâkim ve savcı FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilmişti