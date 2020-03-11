‘Hücre evi’ baskınında 19 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine başlattığı soruşturmada FETÖ’nün açtığı 28 hücre evinde örgüt mensubu üniversite öğrencilerinin kaldığı belirlendi. Geçen hafta operasyon düzenleyen polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 59’unu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken, aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 5 itirafçının da bulunduğu 40 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında FETÖ’nün sözde “Türkiye imamı” ve “başyüceler şurası başkanı” firari Mustafa Özcan’ın torunu Enis Özcan’ın da yer aldığı öğrenildi. Özcan’ın örgütün “öğrenci evleri yapılanması sorumlusu” olduğu bildirildi.